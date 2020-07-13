Sanayi üretimi mayısta yüzde 19,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi mayısta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.

Sanayi üretimi mayısta, bir önceki aya göre ise yüzde 17,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.