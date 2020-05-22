Şekerler Kurban Bayramı’na kaldı

Devam eden corona virüsü tedbirleri kapsamında açıklanan sokağa çıkma yasağıyla Türkiye ilk kez bayramı karantinada geçirmeye hazırlanırken, şeker ve çikolata alışverişlerinin de seyri değişti.

2019 yılında 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen ve Ramazan Bayramı satışlarının yüzde 60'lık pay aldığı ikramlık bayram şekeri ve çikolata pazarında bu yıl ağırlık Kurban Bayramı'na kalacak.

Sektör oyuncuları pazarın toplam büyüklüğünde bir değişim olmayacağına işaret ederken, satışlar ise internet kanalına kaymış durumda.

SATIŞLAR YER DEĞİŞTİRECEK

Pandemi dönemine özel satış ve üretim çalışmalarının yapıldığı bu dönemde oransal bir değişim öngörülüyor. Şölen CEO'su Elif Çoban, bu yıl farklı bir bayram atmosferinin hakim olduğunu ve koşulların değiştiğini aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı:

*Normal koşullarda Ramazan Bayramı'ndaki satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 60'ını, Kurban Bayramı yüzde 40'ını oluştururdu. Bu yıl bu oranın yer değiştireceğini düşünüyoruz.

*Senaryolarımızı buna göre oluşturduk. Vaka artış hızının düşmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nda pazar da normale dönecek ve satışlar artacaktır.

*Geçen yıla baktığımızda dökme çikolata pazarında ciro pazar payımız yüzde 40.2'den yüzde 41'e yükseldi. Tesislerimizde çalışan 2300 çalışanımıza ek olarak 4700 kişi sahada görev yapıyor.

12 BİN TON ŞEKER ÜRETTİ

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz de, Kent markası ile tezgahlarda yerini alan bayram şekeri ve bayramlaşma ritüellerinin Türk halkının vazgeçilmezi olduğuna işaret etti.

“Bu yıl üretimimizi herhangi bir aksaklık olmadan gerçekleştirdik. Gebze'deki üretim tesisimizde 12 bin tonluk üretim hedefimize ulaştık.

Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 20 bin satış noktasına bayram şekerlerimizi ulaştırdık” bilgisini veren Karagöz, 300 milyon TL'lik hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yarısını oluşturduklarını açıkladı.

‘Karantina tüketimi daha da artıracak'

İhsan Karagöz, Türkiye'de hane başı yıllık bayram şekeri tüketiminin 2.2 kilo, toplam bayram şekeri tüketiminin ise 18 bin ton olduğunu aktardı.

Bu yıl da aynı rakamlara ulaşılacağını ve bu anlamda büyük değişim öngörmediklerini kaydeden Karagöz, “Evde oturan halkımızın bayram şekerini, daha uzun bir zamana yayılmış olarak tüketmeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Bu yıl da tavsiye raf fiyatımız 24.90 TL olacak. İçinden geçtiğimiz dönemi göz önüne aldığımızda ve şu ana kadar gerçekleştirilen satışlara baktığımızda online kanalların da bu yıl önemli olacağı aşikar” diye konuştu.