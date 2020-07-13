Şirketler 2020’de 1 trilyon dolar borçlanacak!

Corona virüsü salgını, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin zor bir dönemden geçmesine neden oluyor. Bu sıkıntılar, rakamlara da yansıyor. Reuters'ta yer alan habere göre bu sene dünyanın en büyük 900 şirketi, 1 trilyon dolar (6 trilyon 850 milyar TL) gibi rekor bir borçlanma yaşayacak. Bu, geçen yıla oranla yüzde 12 gibi büyük bir artış olacağı ve toplam borç miktarının 9 trilyon 300 milyar dolar olacağı anlamına geliyor.

‘CORONA VİRÜSÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ'



2019'da da bu 900 firmanın borçları yüzde 8 yükselmişti. Bunda şirket birleşmeleri, hisse geri alımları, temettüleri finanse etmek için alınan borçlar etkili olmuştu. Bu seneki borçlanmanın tek nedeni ise corona virüsü salgınında ayakta kalmak.

Borç endeksi için analiz derleyen bir firma olan Janus Henderson'ın portföy yöneticisi Seth Meyer, “Corona virüsü her şeyi değiştirdi. Şu anda önemli olan sermayeyi korumak ve güçlendirilmiş bir bilanço oluşturabilmek” ifadelerini kullandı. Meyer, kredi piyasalarının salgın öncesi döneme dönmesi için önünde uzun bir yol olduğunu belirtti.

YARDIMA MERKEZ BANKALARI KOŞTU

En güvenilir şirketlerin dışındakiler, salgın sırasında klasik borçlanma kanallarını kullanamadı. Yüksek risk nedeniyle borç verenler kapılarını kapattı. Başta ABD Federal Rezervi, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Bankası olmak üzere dünya çapındaki merkez bankalarının acil kurumsal borç programları sayesinde şirketler kaynak bulabildi.

VOLKSWAGEN'İN BORCU ÜLKELERLE YARIŞIYOR



Yeni borç endeksine dahil olan şirketler, 2014 yılına oranla yüzde 40 daha fazla. Borçtaki büyüme de kârdaki büyümeyi fazlasıyla geçti. Dünyadaki toplam borcun neredeyse yarısına denk gelen 3 trilyon 900 milyar dolar, ABD'li şirketlere ait. İkinci sırada 762 milyar dolar ile Alman firmaları yer alıyor. Bunun 192 milyar doları ise tek başına Volkswagen’e ait. Otomotiv devinin borcu, Güney Afrika ve Macaristan gibi ülkelerle yarışıyor!

Buna karşılık endeksteki şirketlerin yaklaşık dörtte birinin hiç borcu yok. Bazılarının ise büyük nakit rezervleri var. Örneğin, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in 104 milyar dolar parası var.