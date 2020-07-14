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Son dakika… BDDK’dan Akbank’a 155 milyon TL ceza

Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede BDDK tarafından 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesildiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada "İdari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır" denildi.

Sozcu.com.tr
21:50 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… BDDK’dan Akbank’a 155 milyon TL ceza

Akbank tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  tarafından; COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına  aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para  cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.

İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.”

Akbank'a kesilen cezanın gerekçesi olarak corona virüsü etkilerinin sınırlandırılması yönündeki BDDK talimatına uymaması gösterildi.

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Son güncelleme: 22:13 14.07.2020
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