Son dakika… Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak duyurdu: Süreler uzatıldı!

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda alınan yeni kararları duyurdu.

Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

* Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

* Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.