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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 27-29 Temmuz’da yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27-29 Temmuz tarihleri arası hesaplara yatırılacağını duyurdu. Böylece ödemeler bayram tatilinden önce hesaplara yatmış olacak.

Sozcu.com.tr
10:20 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 27-29 Temmuz’da yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

TC NUMARALARINA GÖRE DAĞITILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

aile banka son dakika
Son güncelleme: 10:25 20.07.2020
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