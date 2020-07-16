Sosyal medya tarihinin en büyük hesap ele geçirme skandalı nasıl yaşandı?

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Bill Gates, Apple, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü şirketlerin ve isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi, şirketin hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Tarihin en büyük hesap ele geçirme skandalı Twitter’da güvenlik açığının boyutunu gözler önüne sererken geçen yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey de dahil önemli kişilerin hesapları hacklenmişti. Ancak son saldırının doğası, Twitter'ın iç kontrollerine alışılmadık bir erişim olduğunu düşündürdü. Saldırının nasıl ortaya çıktığı, neden saatlerce bir şey yapılamadığı hâlâ belirsizliğini koruyor.

SALDIRI NASIL OLMUŞ OLABİLİR?

SocialProof Security'nin CEO'su olan Siber Güvenlik Uzmanı Rachel Tobac, “Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük saldırı. Bu saldırganların motivasyonunun para olması en büyük şansımız. Aksi taktirde tüm dünyayı büyük bir kaosa sürükleyebilirlerdi” yorumunu yaptı.

Örneğin, 83 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Trump'ın hesabından atılacak bir tweet, küresel bir kaos yaratabilirdi. Hesabı çalınan çoğu kişi, güvenlik için çifte doğrulama ve güçlü şifreler kullandıklarını söyledi. Tobac, saldırıda olası senaryoyla ilgili olarak, “Korsanlar muhtemelen Twitter'ın kontrol paneline erişim için arka kapı (açık) buldu. Bu, bir Twitter çalışanının yeterli güvenlik önlemleri almamasıyla yaşanmış olabilir” dedi.



TWITTER NE DİYOR?

Uzun süre sesiz kalan CEO Jack Dorsey, sonunda, “Tam olarak ne olduğunu daha iyi anladığımızda, elimden gelen her şeyi paylaşacağım. Bizim için zor bir gün” mesajını yazdı. Twitter'dan daha sonra yapılan açıklamada, iç sistemlere ve araçlara erişimi olan bazı çalışanlara karşı koordineli bir saldırı olduğu belirtildi. Bilgisayar korsanları elde ettikleri erişimle istedikleri hesapları kullanmaya başladı.

TWITTER’A GÜVEN SARSILDI

Siber güvenlik uzmanları, yaşanan bu ihlalin Twitter için büyük zorluklar yaratacağını, bundan sonra atılan tweetlerin gerçekliğini doğrulamanın güç hale geldiğini belirtti. Barack Obama'nın seçim kampanyasının teknoloji sorumluluğunu yapan girişimci Harper Reed konuyla ilgili olarak, “Sorun şu ki hepimiz Twitter'a güveniyoruz. Joe Biden gibi biri tweet attığında bunun gerçek olduğunu biliyoruz. Twitter bize bunun doğru olmayabileceğini gösterdi” yorumunu yaptı.

‘DEMOKRASİYE OLAN GÜVENİ AŞINDIRABİLİRLER'

Hackerlar, 2013 yılında Associated Press haber ajansının Twitter hesabını ele geçirip, Beyaz Saray'ın saldırı altında olduğu mesajını atmıştı. Bunun kısa sürede doğru olmadığı anlaşılana kadar ABD borsasında sert bir düşüş yaşanmıştı. Dezenformasyon uzmanı Clint Watts, “Rusya'nın en tehlikeli oyunu, seçim gününde maksimum kaosa yol açması olur. Demokrasiye olan güveni aşındırmak istiyorlar ve yaşanan son olay bunu yapabileceklerinin bir göstergesi” diye konuştu.

HACKLENEN MUSK: NE GÖNDERİRSENİZ İKİ KATI!

Çarşamba öğle saatlerinde hacklenen hesabından tweet atılan ilk kişilerden biri Tesla CEO'su Elon Musk oldu. Musk'ın hesabından 37 milyon takipçisine, “Kendimi minnettar hissediyorum. BTC adresime gönderilecek tüm ödemeleri ikiye katlayacağım. Bana bin dolar göndereceksiniz, ben size 2 bin dolar yollayacağım! Bunu sadece 30 dakika boyunca yapacağım” diye yazdı. Gemini'nin kurucularından ve bitcoin yatırımcısı olan Cameron Winklevoss, “Bu bir aldatmaca” uyarısında bulundu. Bir süre sonra Winklevoss'un hesabı da haclendi.

UBER DE NASİBİNİ ALDI

Hesabı çalınan yüksek profilli isimlerden biri de Bill Gates oldu. Sözcüsü Bridgitt Arnold hemen bir açıklamayla bunu duyurdu. Bu sıralarda Uber'in kurumsal hesabından tweet atıldı. Salgın nedeniyle 10 milyon dolar dağıtılacağı, bitcoin adresine gönderilecek paraların ikiye katlanacağı duyuruldu. Uber, hacklendiğini açıkladı.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANINI DA HACK’LEDİLER

Hemen ardından dünyanın en zengin insanı olan Amazon CEO'su Jeff Bezos'un ele geçirilen hesabından, “Kazandığımı halkıma geri ödemeye karar verdim. Bu 50 milyon dolar ile sınırlı olacak” tweeti geldi.

Demokratlar'ın başkan adayı olan Joe Biden'ın hesabından da aynı bitcoin adresi paylaşıldı. Birçok farklı kullanıcı hesabından paylaşılan bitcoin cüzdanına 115 bin dolar gönderildiği belirtildi. Bunun ne kadarının atılan tweetler sonrası toplandığı belli değil.

‘EĞER MESAJLARA ERİŞİM SAĞLADILARSA…'

Bilgisayar korsanlarının ele geçirdikleri hesaplardan ne kadar bilgi çaldıkları da şu an için belirsiz. Siber güvenlik şirketi Fortalice'ın CEO'su ve Beyaz Saray'ın eski teknoloji sorumlusu olan Theresa Payton, “Eğer hesaplardaki mesajlara erişim sağladılarsa, 2020 başkanlık seçimleri veya başka büyük bir olay sırasında bunları yayınlayarak kaos çıkarabilirler. Bugün, tüm sosyal medya şirketleri için bir tsunami alarmı oldu” uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Howley, Twitter CEO'su Jack Dorsey'ye çağrıda bulunarak, FBI ve Adalet Bakanlığı'yla iş birliği yapmasını istedi.