Suudiler’in Türkiye’deki konutlara ilgisi azaldı

Suudi Arabistan son dönemde Türk mallarına boykot uyguluyor. İki ülke arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul'da katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.

Suudi yetkililerden açık açık Türk mallarına boykot çağrısı yapılırken henüz Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.

KONUT SATIŞLARINA İLGİ AZALDI

İki ülke arasında yaşanan gerginlik Suudiler’in Türkiye’deki konutlara olan ilgisini de azaltmış durumda. Son altı yıl incelendiğinde Suudiler’in Türkiye’den aldıkları konut sayısında ciddi bir düşüş göze çarpıyor. 2019 yılının tamamında Türkiye’den toplam 2.208 konut alan Suudiler, bu yılın ilk 8 ayında sadece 435 konut aldı.

Buna göre 2015 yılında Türkiye’den aldıkları toplam 2 bin 704 konut ile Iraklıların ardından ikinci sırada gelen Suudiler, 2016 yılında da 1.886 konut alarak yine Iraklılar’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

2017 yılında aldıkları toplam 3.345 konut ile sıralamada yerleri değişmeyen Suudiler, 2018 yılına geldiğimizde aldıkları toplam 2 bin 718 konut ile Irak ve İran’ın ardından üçüncü sıraya gerilediler.

2019 yılında ise toplam 2 bin 208 konut alan Suudiler sıralamada Rusya’nın da gerisine düşerek 4. sıraya indi.

250 BİN DOLARLIK EV ALAN TÜRK VATANDAŞI OLUYOR 2018 yılının Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor.

2020 yılının ilk 8 ayında ise Suudiler’e yapılan konut satışları, diğer yıllara göre çok düşük kaldı. İlk 8 ayda Türkiye’den 435 konut alan Suudiler, sıralamada ise 15. sırada bulunuyor.

Bugün açıklanan eylül ayı verisinde de ilk 20 ülke arasında yer almayan Suudiler, diğer ülkeler kategorisinde bulunuyor. 2020’nin ilk 8 ayında Suudiler’e en fazla konut satışı 110 adet ile ocak ayında gerçekleşti.

TÜRK MÜTEAHHİTLERE İŞ VERMİYORLAR

Türk mallarını boykot kararı alan Suudi Arabistan, Türk müteahhitlere de boykot uyguluyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Suudiler'in Türk mallarına olduğu gibi Türk müteahhitlerine de ciddi zorluk çıkarmaya başladığını, 2018'de yaklaşık 3 milyar dolarlık müteahhitlik işi aldıkları bu ülkede 2019'da 560 milyon dolara, bu yılsa 8 ayda 21 milyon dolara düştüklerini belirtti. Yenigün, 21 milyon dolarlık işin de muhtemelen eski projelerin ek işleri ya da Suudi ortaklı firmaların işleri olduğunu aktarmıştı.

TAHSİLATLARDA SORUN VAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de (BAE) aynı sürecin işlediğini belirten Yenigün, 2017'de 1,7 milyar dolara kadar yükselen bu ülkede müteahhitlik işi alımlarının, 2020'nin ilk 8 ayında sıfır olduğunu belirtmişti.

Son aylarda Suudi Arabistan'da eskiden alınıp inşaatı devam eden işlerin tahsilatları konusunda da sorun yaşamaya başladıklarını belirten Yenigün, Körfez'deki diğer ülkelerde şimdilik sorun yaşamadıklarını söylemişti.

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