Taşıt kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi başvuru işlemleri…

Vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi ve araç sahibi olabilmeleri adına taşıt kredilerinde düzenleme yapıldı. Kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) taşıt kredileri için başvurular 5 Haziran’da başlayacak. İkinci el ve sıfır otomobiller için kredi fırsatından yararlanmak isteyenler kamu bankalarının taşıt kredisi başvuru ekranını haberimizden görebilirler. İşte taşıt kredisi başvuru işlemleri ve detaylı açıklamalar…

KAMU BANKALARINDAN TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.



İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

-0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

-60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

-Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

-Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

-Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI



ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Taşıt Kredisi

-Başvuru Formu,

-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

-Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

-Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

-Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

-Şubece istenebilecek diğer belgeler

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Nüfus cüzdanı

-Gelir belgesi.

-Şirket ortağı olunması halinde vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.

-0 otomobil için proforma fatura.

-İkinci el araba için araç ruhsatı

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir taksitli

Son taksit balon ödemeli

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir. Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL'nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir. Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI