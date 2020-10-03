Tatil planlarına karantine engeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka ve hasta sayılarına ilişkin açıklamalarına değinen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye ve Polonya'nın seyahat koridoru listesinden çıkarılarak yeniden “karantina uygulanacak ülkeler” listesine eklendiğini aktardı. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere'nin en büyük iki tur operatörü TUI ve Jet2 Türkiye paket tur programını iptal etmek için çalışmalara başladı.

TURİST BEKLENİYORDU

İngiliz tur operatörleri tam geri ödeme ile paket turların iptal edildiğini açıklarken, Türkiye'deki sektör temsilcileri kararı hayal kırıklığı olarak yorumladı. Bu durumun İngiltere'deki turizm şirketleri açısından da sıkıntı yarattığını aktaran Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İngiliz turizmcilerin de sonbahar döneminde sezonun uzatılması yönünde planları olduğunu kaydetti.

“Sözgelimi Marmaris'te jet2 Holidays bir program hazırlamıştı ve bu ayın sonuna kadar çok sayıda İngiliz turisti Marmaris'e getirecekti. Jet2 Holidays kısa süre önce Dalaman Havalimanı'na olan seferlerini artırmış ve Marmaris programına kasım ayı sonuna kadar devam etme kararı almıştı. Diğer İngiliz şirketlerin de benzer planları vardı” açıklamasını yapan Eresin, İngiliz turistlerin sadece Türkiye'ye seyahat edebildiğini ve bu kararın gözden geçirilmesini beklediklerini dile getirdi.