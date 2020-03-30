Temel ihtiyaç desteği nedir? Temel ihtiyaç desteğine kimler başvurabilir?

Günün dikkat çeken haberlerinden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan geldi. Bakan Albayrak, vatandaşlara 3 ay temel ihtiyaç desteği sağlanacağını açıkladı. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisi desteğinde maksimum 10 bin lira kullanılabilirken 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade imkanı sunulacak. Peki temel ihtiyaç desteğine nasıl başvuru yapılır? Kimler başvuru yapabilir ve başvuru şartları nelerdir?

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ MÜJDESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tüm firmalara çağrıda bulunan Albayrak, şu ifadeleri kullandı;

*Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

*Tüm firmaları, çalışanları için ‘ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık.

MAKSİMUM 10 BİN LİRALIK DESTEK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geliri aylık 5.000 TL altında olan bireysel müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor.

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konu ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir. Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.