Temmuzda emekliye yüzde 5.5 zam göründü

TÜİK tüketici enflasyonunun (TÜFE) yılın ilk 5 ayında yüzde 4.57 olduğunu açıkladı. Böylece memur ve memur emeklilerinin şimdiden 0.57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşmiş oldu.

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENECEK

Hükümet geçen yıl ağustos ayında memur sendikalarının itirazına rağmen 2020'de ocak ve temmuz aylarında verilmek üzere yüzde 4 artı 4 toplu sözleşme zammı açıklamıştı. Memur ve memur emeklilerine yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 4'lük zam ilk 5 ayda enflasyonun 0.57 puan altında kaldı. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı bekleniyor.

Haziran enflasyonu, 2018'de gerçekleşen yüzde 2.61'lik devasa artış dışında son 15 yılda en fazla yüzde 0.76'ya kadar çıktı ve 7 yılda da eksi (-) enflasyon açıklandı. 15 yıllık haziran serisi yüzde sıfırlara yakın bir enflasyonu işaret etse de salgın nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının devam ediyor olması haziranda enflasyonunun yüksek seyredeceğine işaret ediyor. Enflasyonun haziranda yüzde 1 artması halinde memura yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.62 enflasyon farkı, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de yüzde 5.62 zam alacak. Haziran enflasyonu yüzde 0.89 düzeyinde kalırsa zam yüzde 5.5 olacak.

EMEKLİLER DE ZAM ORANINI BEKLİYOR

Haziranda enflasyonun yüzde 0.5 gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 5.09'a çıkacak ve memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zammın yanı sıra yüzde 1.09 oranında da enflasyon farkı alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 5.09 oranında zam alacak.