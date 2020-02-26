TOKİ Aliağa kura çekilişi saat kaçta? TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İzmir Aliağa kura çekilişi, Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. TOKİ kura çekilişi saat 13.00 itibari ile başlayacak. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarının daha sonra TOKİ resmi sitesi olan toki.gov.tr adresinden de duyurulması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

TOKİ isim isim kura sonuçları listesi ve kura sonuçları internet sorgulama sayfasının gün içinde toki.gov.tr adresinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

30 BİN KİŞİ BAŞVURDU

TOKİ tarafından yürütülen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, İzmir Karabağlar’da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşı döktü.

TOKİ tarafından yürütülen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, İzmir Karabağlar’da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen çekiliş, İzmir 14’üncü Noterliği Başkatibi Atilla Karabağ denetiminde gerçekleşti.

Toplam 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Spor salonunu dolduran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş ise sevinç gözyaşı döktü. (DHA)