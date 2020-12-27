Toplumun yüzde 58’i 2021’de ekonomik zorluklar bekliyor

Tüm dünya uzun bir zamandır yeniden “normalleşme” umudu içinde yaşarken, mutasyon haberleri ve salgındaki yeni pikler, ekonomide kriz ve zorluk beklentisini artırdı. Kapanan sınır kapıları ve korumacı politikalar sektörel bazda toparlanma hedeflerinin 2021'in ikinci yarısına ertelenmesine neden oldu.

Salgının derinleşmesi ve yayılımın devam etmesi nedeniyle dünyada toplumların yüzde 46'sı, Türkiye'de ise toplumun yüzde 58'i gelecek yılın daha zorlu ekonomik koşullara sahne olacağına inanıyor.

Diğer taraftan düşen gelirler ve artan yaşlılık oranı toplumlarda mutsuzluğu da tetikliyor. Türkiye'de her 10 kişiden 2'si kendini mutsuz hissettiğini açıklarken en mutsuz kesimler yüzde 32 ile 55 yaş üstü bireyler ve yüzde 31 ile dar gelirli vatandaşlar oldu.

ENDİŞE HAKİM

Araştırma şirketi Barem'in, global ortağı WIN Grubu ile birlikte dünya genelinde 41 ülkede 39 bine yakın kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği ‘Global Umut, Refah Beklentisi ve Mutluluk' araştırmasının sonuçları, umudunu korumak isteyen dünyanın, ekonomide ise endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Dünyada kendisi için 2021'in 2020'den daha iyi olacağı umudunu taşıyanların oranı yüzde 43'e yükselirken, nüfusun dörtte biri (yüzde 24) umutsuz olduğunu yüzde 26'sı ise 2020'ye benzer bir süreç beklediğini açıkladı.

Avrupa umutsuz

Araştırmaya göre, ekonomik olarak 2021'in 2020'den daha iyi olacağını düşünenlerin en yüksek oranda olduğu 10 ülke, Nijerya, Azerbaycan, Vietnam, Kırgızistan, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Gana, Ekvador ve Filipinler. En düşük oranda olduğu 10 ülke ise Polonya, Bulgaristan, Rusya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Bosna Hersek, Güney Kore, Finlandiya ve Tayland.