Trump işsizlik ödemelerini uzatmayacak

ABD’de Donald Trump yönetimi, corona virüsü salgınının olumsuz ekonomik etkilere karşı işsizlere yapılan 600 dolarlık ödemeyi Temmuz ayından itibaren durdurma kararı aldı. İngiliz Financial Times gazetesi, corona virüsü vakalarının bazı eyaletlerde tekrar artışa geçmesine rağmen bu kararın alındığına dikkat çekti.

Beyaz Saray’ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, işsizlik ödemelerinin insanları işe dönüşleri konusunda caydırıcı olduğunu öne sürdü ve bu nedenle ödemeleri uzatmaya karşı olduklarını söyledi.

“MAAŞLARINDAN YÜKSEK”

CNN’e konuşan Kudlow, 600 dolarlık ödemenin insanların maaşlarından daha yüksek olduğunu, bu nedenle de insanların çalışmak istemediğini öne sürdü. Kudlow, “Bu uygulama ilk aylarda işe yaramış olabilir ancak Temmuz sonunda bitecek” dedi.

ABD Kongresinde Mart’ta kabul edilen 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi kapsamında işsizlere temmuz sonuna kadar aylık 600 dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, söz konusu ödemelerin yıl sonuna kadar uzatılmasını da içeren 3 trilyon dolarlık ek teşvik paketini onayladı ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrede bu paket onaylanmadı. Cumhuriyetçiler, ekonominin toparlanmakta olduğunu öne sürerek teklifi reddetti.

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İŞE DÖNÜŞ ÖDEMESİ OLABİLİR

Kudlow, Başkan Trump’ın işe dönüşleri teşvik için bir ödeme yapmayı planladığını ancak miktarın 600 dolardan daha az olacağını belirtti.

ABD’de resmi veriler, kısıtlamaların gevşetilmesiyle ortaya çıkan ekonomideki kısmi toparlanmaya rağmen 21 milyon Amerikalının halen işsiz olduğunu gösteriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da ülkede işsizlik oranlarının tekrar salgın öncesi seviyelere dönmesinin uzun zaman alacağını belirtmişti. Fed, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralmasını öngörüyor.

Resmi verilerde vaka sayısının 2 milyonu, ölü sayısının 115 bini aştığı ABD, salgının merkezi konumunda olmayı sürdürüyor.