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Trump: TikTok’u yasaklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklayacaklarını açıkladı. Çin merkezli ByteDance firmasına ait olan ve ABD'de 80 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılan kısa video uygulaması, ABD'nin Çin'e karşı başlattığı "ekonomik savaşta" öne çıkan son başlık olmuştu. ABD, TikTok'un ABD'li bir firmaya satışı için Çinli şirkete baskı yapıyor.

Sozcu.com.tr
08:53 -
Haberler Ekonomi
Trump: TikTok’u yasaklayacağız

ABD Başkanı Trump, Çinli ByteDance firmasına ait olan kısa video uygulaması TikTok’u yasaklayacaklarını açıkladı.

Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, yasaklama için bugün bir başkanlık kararnamesini imzalayabileceğini belirtti.

Reuters, bu adımı, Çinli sahibinin TikTok’u satması için baskıyı artırmak olarak yorumladı. Ajansa göre, Trump’ın bu açıklaması, Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında dün gerçekleşen ancak sonuna ulaşmayan hummalı müzakerelerin ardından geldi.

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TikTok’un ABD operasyonlarının satışı için baskı kurulduğu ancak anlaşma sağlanamadığı, müzakerelerin önümüzdeki günlerde devam etmesinin beklendiği belirtildi. ByteDance’in 50 milyar doları aşkın değer biçmesinin ve şirkette azınlık hissedarı olarak kalmak istemesinin müzakerelerde sorun yarattığı öne sürüldü.

Microsoft dışında Facebook’un da TikTok’u satın alabileceği aktarıldı.

Çin’e karşı çok yönlü bir mücadele başlatan ABD’de bir süredir “ulusal güvenlik endişeleri” iddiasıyla TikTok’un yasaklanması gündemdeydi.

TikTok’un ABD’de 80 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

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Son güncelleme: 09:06 01.08.2020
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