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Türk ürünlerini boykot eden Suudilerin ihracatı sert düştü

Türk ürünlerine karşı gayriresmi boykot uygulayan Suudi Arabistan'ın ihracat geliri eylülde yıllık üçte bir oranında azaldı. İhracatı gelirinin yüzde 65,8'ini petrol oluşturdu. Petrol gelirleri yüzde 38,7 geriledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:41, 25/11/2020
Haberler Ekonomi
Türk ürünlerini boykot eden Suudilerin ihracatı sert düştü

Türkiye’ye karşı fiili ihracat yasağı uygulamaya başlayan Suudi Arabistan’ın ihracatı sert düştü.

Bloomberg’ün aktardığına göre, Suudilerin toplam ihracatı, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık üçte bir oranında azalarak 14,2 milyar dolara (53,3 milyar riyal) geriledi.

Pandemi döneminde petrolde fiyat ve küresel talep düşüşüne paralel olarak Suudilerin eylül ayında petrol ihracatı geliri yüzde 38,7 gerileyerek 35 milyar riyal oldu.

TOPLAM İHRACAT GELİRİNİN YÜZDE 65,8’İ PETROLDEN

Toplam ihracat gelirinin yüzde 65,8’sini petrol gelirlerini oluşturdu. 2019’da bu oran yüzde 74 idi.

Petrol dışı sektörlerde ihracat düşüşü, yüzde 9,3’lük oranla daha sınırlı kaldı. Petrol dışı sektörlerde kauçuk ve plastik ihracatı yüzde 13,4 düştü.

Suudilerin ihracatında eylülde ilk sırada Çin, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

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