Türkiye kolonya kuyruğunda

Halil ATAŞ Uğur ENÇ Kemal ATLAN Mustafa SARIİPEK

Türkiye’de corona virüsü vakasının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Kolonya üreticileri ise kapasite arttırımına gitmek istediklerini fakat piyasada etil alkol bulamadıklarını söyledi.

Bursa’da 1991 yılından beri kolonya üretimi yapan İlkom Kolonyaları’nın sahibi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi ve Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, Türkiye’de bir çok ilde kolonya üretimi yapıldığına dikkat çekerek “Etil alkol dışında bu nokta da dışa bağımlı değiliz. Corona beraberinde kolonya da talep artışını da getirdi. Ancak fiyatlarda büyük bir artış sözkonusu değil. Şuan yüzde 10-15 dolayında bir artış var” dedi.

ETİL ALKOL STOKLARI BİTMEK ÜZERE

Etil alkolün antibaktariyel bir özelliğe sahip olduğunu kolonyalarda yüzde 80 etil alkolden oluştuğunu kaydeden İlker Duran, şöyle konuştu; “Şuan da aşağı yukarı bir aydır kolonya olsun, el jelleri olsun, yoğun bir talep var. Bu da ciddi bir şekilde etil alkol tüketimine neden oldu. Etil alkol stokları Türkiye’de bitmek üzere. Etil alkol ithalatçıları var. Onlardan aldığımız haber göre, ay sonuna kadar gemiler gelecek. Bu dünyanın her yerinden geliyor.

Aslında Türkiye’de de üretimi var fakat birden bir yoğunluk olunca yetmemeye başladı. Bir de Türkiye’nin virüs konusunda daha güvenilir bir ülke olması nedeniyle dezenfekten gurubunda yurt dışına ihracaat talebi artışı yaşanıyor.”

Kocaeli’deki kolonyacı Hikmet'in işletmecilerinden olan Nejat Olguntürk, “Sabah dükkanı açtığımızdan bu yana bir kuyruk var. Hiç azalmadı şu ana kadar. 5 litrelik kolonya satışımızı durdurduk. Çok fazla talep olduğu için stoklarımız ciddi ölçüde azaldı. Bu sebeple satışlarımıza dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“İŞLER ÇOK YOĞUN”

Nesillerdir Kolonyacı Hikmet'in işletmecilerinden olan Emine Olguntürk ise şöyle konuştu: “İşler çok yoğun. Keşke daha güzel bir bahane ile işlerimiz güzel olsaydı. Bizim işler anca bayramda böyle olur. Bayramda da hazırlıklı oluruz. Bu sefer hazırlıksız yakalandık. Bu sebeple kuyruk oluştu. İnsanlar panikle limon kolonyasını tercih ediyor. Dezenfektan özelliği var. Alkolü 80 derece. Diğer dezenfektanlarda katkı maddeleri oluyor. Bunda hiçbir katkı maddesi yok. İçine konulan limon esansının da antibakteriyel özelliği var.”

’50 YILLIK KOLONYACIYIM İLK KEZ BÖYLE OLUYOR’

Eskişehir’de 50 yıldır kolonya üretimi yapan Zeki Er, ilk defa hammadde sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Er, “Piyasada etil alkol sıkıntısı yaşanıyor. Ak paraya da kara paraya da etil alkol yok. Yurtdışından geliyor ama ithalatçı talebi karşılayamıyor. Hammadde bulamıyoruz. 3-5 günlük malım kaldı. Raflarım boşaldı. Hammadde bulamazsam dükkanı kapatacağım. Corona virüs sonrası kolonyaya talep çok fazla. Ürünlerimize bir zam yapmadık. 50 yıllık meslek hayatımda ilk kez hammadde sıkıntısı yaşıyorum” diye konuştu.

‘ETİL ALKOL OLMADIĞI İÇİN KAPASİTE ARTIŞI GERÇEKLEŞEMİYOR’

Özel bir kolonya firmasının şirket yetkilisi, piyasadaki son durumu şu cümleler ile özetledi: Virüsün çıkmasından sonra talep arttı. Misal olarak rakam verirsem, 20 ise satış 50 oldu. Kapasite arttırımını da yapmak gerekiyor. Lakin alkol konusunda sıkıntılar mevcut. Bulunmuyor. Tedarikçiler yurt dışından getirttiriyor alkolü. Bu virüs yurt dışında da olduğu için alkol tedariğinde sıkıntılar olmuş. Alkol olmadığı için kapasite artışı gerçekleşmiyor. Tedarikçilerin de alkolü Bulgaristan’dan getiriyorlar diye biliyorum.

“ÇOK TALEP VAR”

Bir başka üretici ise, tedarikçilerin piyasa mal vermediklerini belirterek, “Çok talep var, yetişmekte zorlanıyoruz. Tedarikçiler ellerinde mal olmadığı için piyasaya ürün verme konusunda sıkıntılar yaşıyormuş. Ayrıca 1.25 dolar olan etil alkol 2 dolara yükselmiş. Bundan dolayı fiyatlarda artış olabilir. Kısaca şuan piyasada ham madde sıkıntısı mevcut.” diyor.

Muğla'nın tarihi Arasta Çarşı'ndaki dükkanında 42 yıldan bu yana imal ettiği özel kokulu kolonyalarıyla ünlenen Ahmet Gümüşbulut, corona virüsü sonrasında satışlarda büyük patlama yaşandığını söyledi. Gümüşbulut “İki günde 25 litre kolonya satarken şu andaki satışlar günde 60 litreye çıktı ama fiyatlarımızda şimdilik zam yok” dedi.

ETİL ALKOL BULGARİSTAN'DAN

Gümüşbulut, “İki günde 25 litre kolonya satarken şu andaki satışlar günde 60 litreye çıktı ama fiyatlarımıza zam yapmadık” dedi. “Corona virüsü sonrasında İstanbul ve İzmir'deki üreticiler fiyatlarını iki misline çıkardı” diyen Ahmet Gümüşbulut, “Bizde virüs öncesinde de limon kolonyası litre fiyatı 15 liraydı şu anda da 15 lira. Etil alkolü biz Bulgaristan'dan satın

alıyoruz. Dolara endeskli olması nedeniyle sıkıntı yaşamıyoruz. Bulgaristan'daki toptancımız da durumu fırsata çevirip zam yapmadı. Bu nedenle biz de aynı rakamda kaldık” ifadesini kullanıyor.

SATIŞ REKORU KIRIYORUZ

Virüs öncesinde iki günde ortalama 25 litre kolonya sattıklarını belirten Gümüşbulut “Şu anda günde 60 litre kolonya satıyoruz. Bugün itibariyle kolonyamız bitti. Bulgaristan ile görüşüyoruz ve daha fazla etil alkol istedik. Eğer geliş fiyatında yine zam olmazsa bir de zam yapmadan aynı rakamlara satışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.