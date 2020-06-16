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Türkiye Varlık Fonu, Turkcell için masada iddiası

Bloomberg’de yer alan habere göre dolaylı şekilde Turkcell hisselerinin yüzde 24’ünü kontrol eden İsveçli Telia şirketi hisselerini Varlık Fonu’na satmak için görüşüyor.

Sozcu.com.tr
19:15 -
Haberler Ekonomi
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell için masada iddiası

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgilere göre devir işlemi yakında duyurulabilir.

Tarafların görüşmeleri halen devam ederken bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayabileceği de ihtimaller arasında.

Turkcell'in kurucusu Çukurova hisselerin yüzde 13'üne sahip. Çukurova Varlık Fonu bünyesindeki Ziraat Bankası'ndan 1,6 milyar dolar kredi kullanmıştı.

Telia sözcüsü yaptığı açıklamada, “Türkiye pazarından çıkmak istediğimiz sır değil” açıklamasında bulundu. Turkcell ve Çukurova Grubu konu hakkında yorum yapmadı.

Telia, Turkcell'in en büyük hissedarı.

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Son güncelleme: 19:21 16.06.2020
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