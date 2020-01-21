Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı

İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 26 Ocak tarihine kadar arasında Yeşilköy fuar alanında kapılarını açtı. Sektör profesyonellerini buluşturan fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya Britanya, Fransa, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın bulunduğu mobilya devlerini bir araya getirdi. 750'nin üzerinde firmanın binlerce ürününü sergilediği fuarın, 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını bekliyor.

Fuarın açılışına Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

‘2023 YILINDA 10 MİLYAR DOLAR

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, ”Önceden 345 milyon dolar ihracatı olan bu sektör, geçen yıl 3,5 milyar doları aştı. Yani 17 yılda 10 kat artış var. Bu yıl 4,5 milyar dolar ve artarak gidiyor. Ölçek ekonomisine mutlaka girmesi gerektiğine inanılan sektör. Uluslararası alanda büyük talep olan sektör. 2023’de ihracatın 10 milyar dolar olması içten bile değil, kolay. Sektörde 2017 yılında ihracatçı sayısı 9 bine yakın, 2019 yılında 9 bin 500 ve her yıl artmaya devam ediyor. Kilogram başına 20 doların üstünde, ABD’de 4,5 dolar, Katar’da 4 dolar, Fransa’da 3,75 dolar. Demek ki Türkiye, doğusu ve batısına göre çok iyi fiyatlamayı bilen ülke. Dış ticaret fazlası veren ender sektörlerimizden bir tanesi. 2018’de 2.3 milyar dolar fazla vermiş. Sadece Ocak-Temmuz döneminde 1,5 milyar dolar fazlası olan sektör. 2019 yılı başından 30 Haziran’a kadar mobilya imalatı endeksi de sürekli artış gösteriyor” dedi.

”ALICI OLDUĞU SEKTÖRLER İTİBARIYLA BİR ÇOK SEKTÖRE DOKUNUYOR”

Mobilya sektörünün birçok sektörü etkilediğini vurgulayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ”Bu sektöre sadece mobilya sektörü olarak bakmamak lazım. Alıcı olduğu sektörler itibariyle birçok sektöre dokuyor. Bu sektör sayesinde yurtiçinde çok fazla hareketlenme oluyor. Dolayısıyla sektörün başarılı icraatlarıyla Türkiye’nin ihracatının artacağına, yurtiçi talebin de yukarıya doğru gideceğine eminim. İstanbul’da bir Avrupa ve bir de Anadolu yakasında iki tane mobilya AVM’si açıldı. Dolayısıyla bu sektörün ne kadar başarılı olduğunun önemli bir göstergesi. Ayrıca bu sektör ile ilgili talebi de ortaya koyuyor. Ümit ediyorum ki; bu fuar için ve bundan sonra yapılacak diğer fuarlar için daha büyük metrekarelere kavuşma imkanı buluruz” şeklinde konuştu.

Sektörün önemine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle,”Yaptığımız analizlerde ürün rekabeti bazında mobilya sektörümüzün ciddi rekabetçiliğini görüyoruz. Özellikle yatak odası takımlarında dünyadaki 13 milyar dolarlık potansiyelde Türkiye’nin, 650 milyon dolarlık ihracatla hem başarılı olacağını hem de daha çok yol alabileceğini görüyoruz. Özellikle 2019 yılında gündeme gelen ABD ve Çin ile ilgili stratejilerde, bu pazardaki büyüklüğe cevap verecek ölçek üretimleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Fuar çok önemli. Fuarda ihracat ve üretici olarak herkesin fayda görmesi son derece önemli” açıklamasında bulundu. (İHA)