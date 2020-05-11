Ünlü otel yeni temizlik prosedürünü devreye aldı

Titanic Hotels Group, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Konaklama Sektörü ile ilgili yayınları ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun açıklamaları ve tavsiye kararları ile yüzlerce detaydan oluşturulan yeni hijyen prosedürünün bir özeti olan “Safe Touch – Hijyen Manifestosu” nu hazırladı.

Hazırlanan temizlik ve hijyen protokolleri, Titanic Hotels Group'un Türkiye ve Almanya'da işletmekte olduğu tüm otellerinde uygulanıyor.

Safe Touch – Hijyen Manifestosu çerçevesinde; tüm girişlerde dezenfektan üniteleri, kişisel koruyucu ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının artırılması ve kaydedilmesi, toplantı ve etkinlik mekanları dahil otellerin her alanında sosyal mesafe uygulanması, hastalık kontrol ve korunma merkezleri, T.C. Sağlık Bakanlığı veya Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri ve sağlık yönlendirmeleri, gıda güvenliği standartlarının vurgulanması, çalışanlara kapsamlı eğitimler verilmesi olarak sıralanabilir.