Wirecard mağduru İngilizler paralarına erişemiyor

Almanya merkezli finans teknolojisi şirketi Wirecard'ın hesaplarındaki 1.9 milyar euroluk açık, büyük bir krizi tetiklemişti. Şirketin CEO'su Markus Braun önce istifa etmiş ardından göz altına alınmıştı. Yaşanan bu skandal, birçok ülkeyi etkiledi.

CNN'de yer alan habere göre, İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), Wirecard'la ilişkili tüm hesapları dondurdu. FCA'dan yapılan açıklamada, “Birincil hedefimiz, Wirecard kullanan tüketicilerin çıkarlarını ve paralarını korumaktır. Yapılan görüşmelerde şirket, endişelerimizi giderme yönünde adımlar attı. Ancak tüm müşterilerin paralarının güvende olduğundan emin olana kadar kısıtlama devam edecek” denildi.

DEVLETİN VERDİĞİ YARDIMLARA ERİŞEMİYORLAR



FCA, bu kararı tüketicilerin parasını korumak için aldığını söylese de İngiltere'de ciddi bir kriz yarattı. Milyonlarca İngiliz vatandaşı, hesaplarına ve dolayısıyla paralarına erişemiyor. Bu durum finansal anlamda da sıkıntılar doğurdu.

Dar gelir grubuna hitap eden finans kuruluşu Pockit'ten yapılan açıklamada, aralarında devletin yatırdığı ekonomik yardımlar da olmak üzere 500 bine yakın müşterinin hesaplarına erişemediği belirtildi.

ANNA MONEY SON ANDA UYARDI AMA…



Wirecard teknolojisi kullanan ANNA Money, Cuma günü son anda müşterileriyle temas kurup, “Hesaplarınız dondurulmadan önce paranızı çekin” uyarısında bulundu. Ancak birçok kişi bu uyarıyı görmediği için paraları hesaplarında kilitli kaldı. Müşterilere daha sonra gönderilen mesajda ise, “ANNA kart bilgileriniz ve ANNA hesabınızdaki paranız güvende. Ancak maalesef şu anda bunlara erişemiyorsunuz” denildi. ANNA, Wirecard'la yollarını ayırmak için Mastercard ile görüşmelere başladı.

WIRECARD, İNGİLTERE’DE AĞIR DARBE ALDI



Müşterilerinin farklı banka hesaplarına tek kartla erişmesini sağlayan ve 1.3 milyon kullanıcısı bulunan Curve'ün CEO'su Shachar Bialick, “Cuma sabahı, bir CEO'nun alabileceği en kötü çağrıyı aldım. Hesaplarımızın, kendi hatamız olmayan bir olay nedeniyle dondurulduğu söylendi” diye konuştu.

Tüm şirketler, FCA'nın bir an önce hesaplardaki blokeyi kaldırması yönünde baskı yapmak için yoğun bir görüşme trafiği başlattı ve çabalar sonuç verdi. FCA, son yaptığı açıklamada Wirecard’ın verdiği güvenceler sonrası kısıtlamaların kaldırılması yönünde karar aldıklarını dile getirdi. Ancak İngilizler’in hesaplarına tam anlamıyla erişmeleri birkaç günü bulacak. Wirecard’ın verdiği güvencelerle kriz her ne kadar sonlanmış olsa da şirket İngiltere’de ağır bir darbe aldı. Birçok kuruluşun, Wirecard ile olan sözleşmelerini sonlandırmak için harekete geçtiği kaydedildi.