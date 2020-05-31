Yasak kalktı, iç hat uçuşları yarın İstanbul’dan başlıyor

Bakan, Adil Karaismailoğlu, “1 Haziran sonrası bütün havalimanlarımızda uçuşlarımız kademeli olarak başlayacak. İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde, gökyüzünde olacağız” dedi. İlk uçuşunu yapacak uçağın saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor. THY Genel Müdürü İlker Aycı, dış hat seferlerinin açılış tarihinin 10 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Pegasus Hava Yolları da ilk uçuşunu yarın saat 10:15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek. Şirket, 1-2-3 Haziran için İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler planlıyor.