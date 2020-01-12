Yetki belgesinin fiyatı yüzde 1000 arttı

Şehirlerarası otobüs firmalarının her yıl yeniden değerleme oranında, yani yüzde 22.58 zam yapılması gereken yetki belgelerine yüzde 316 ila yüzde 1.000 oranlarında olağanüstü zam yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 10 Ocak tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle otobüsle yurtiçi veya uluslararası ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapan kişi veya şirketlere verilen B1 isimli yetki belgesinin fiyatı 60 bin liradan yüzde 316, yani 4.16 kat arttırılarak 250 bin liraya çıkarıldı. Yönetmelikte belge fiyatlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılacağı hükmü yer alıyor. O hüküm uygulansaydı 60 bin liralık belgenin fiyatı 73 bin 550 liraya çıkacaktı.

Aynı şekilde otobüsle yurtiçi veya uluslararası ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B2 yetkisi belgesinin fiyatı da yüzde 620 oranında yapılan zamla 25 bin liradan 180 bin liraya çıkarıldı. Yönetmelikteki mevcut zam oranı uygulanmış olsa bu fiyat 30 bin lira civarında kalacaktı. Yönetmelikle otobüsle ticari ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesinin fiyatı yüzde 566 zamla 30 bin liradan 200 bin liraya, otobüsle ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesinin ücreti de yüzde 1000 zamla 15 bin liradan 165 bin liraya çıkarıldı.

MAAŞ BİLE ÖDEYEMİYORUZ

Yeniden değerleme zammı uygulansa bu belgelerin 2020 fiyatları sırasıyla 37 bin ve 18 bin lira civarında olacaktı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, zamların kendileri için çok büyük sürpriz olduğunu, yetkililerden zamların geri alınmasını talep edeceklerini söyledi. Sektörün maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Özcan, “Köprülere, otobana, feribotlara, yola, mazota sürekli zam geliyor ancak biz bu maliyetlerimizi aşırı yükselten zamları yolcu bilet fiyatlarına yansıtamıyoruz. Düşük ücretler yüzünden otobüslere şoför dahi bulamıyoruz. Gelen şoförler de belediye otobüslerine geçebilmek için fırsat kolluyor” dedi.

Belgeler 5 yılda bir belirleniyor

Yönetmelik gereği karayolunda motorlu taşıtlarla yolcu ve eşya taşıyan kişi ve şirketlerin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması gerekiyor. Belgeler şirket kurulurken, şirkette değişiklik yapılırken zorunlu olarak alınıyor ve belgeler 5 yılda bir yenileniyor. Bu belgeler için firma ve taşıtlara göre farklı tutarlarda ücretler alınıyor. Yenileme ve kayıp nedeniyle alınan belge ücretlerinde indirim yapılıyor.