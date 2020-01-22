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Tarkan’dan arsa tartışmalarıyla ilgili açıklama!

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyasıyla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

17:52 -
Haberler Emlak
Tarkan’dan arsa tartışmalarıyla ilgili açıklama!

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) imar dosyası, 6’ncı kez Meclis’e gelmişti. Konuyla ilgili Tarkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentisi ya da ayrıcalık isteğinin olmadığını vurgulayan Tarkan şu ifadeleri kullandı;

*Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.

*Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum.

*Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. DHA

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Son güncelleme: 17:57 22.01.2020
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