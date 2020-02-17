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11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon... Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09:58 -
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11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan mahrem imamların verdikleri ifadeler doğrultusunda yeni bilgiler elde edildi.

TSK’daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12’si muvazzaf, ikisi meslekten ihraç edilen askeri personel, ikisi sivil mahrem ağabey olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı, dokuz şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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