12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da dudak uçuklatan ikramiye!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto’nun 4. kez devretmesinin ardından büyük ikramiye tutarı da 10 milyon liranın üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Bilet alanlar Süper Loto çekiliş sonuçlarına odaklanmışken bu akşamki çekilişte büyük ikramiyenin devirlerin ardından yaklaşık 13 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor. Süper Loto sonuçlarını sorgulamak için haberimizi takip etmeniz yeterli. İşte 12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları öğrenme sayfası.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süpler Loto’nun 647. hafta çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 21.15’te yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Süper Loto sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE DUDAK UÇUKLATIYOR!

Süper Loto’da geçtiğimiz hafta yapılan son çekilişte de 6 doğru rakamı bilen çıkmamış ve 4. kez devretmişti. Süper Loto’nun 4. kez devretmesiyle büyük ikramiye tutarı 10 milyon liranın üzerine çıktı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiyenin yaklaşık 13 milyon lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.