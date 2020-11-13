15 metre uçuruma yuvarlandı, sağ kurtuldu

Muğla'nın Datça ilçesi Yazı Mahallesi antik Knidos kenti yolunda akşam saatlerinde kontrolden çıkan Mehmet Ali Toksöz yönetimindeki 09 E 1534 plakalı araç yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri camdan fırlayan Toksöz'ü yaralı olarak kurtarıp ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne naklini sağladı.

Datça İtfaiye Grup Amirliği, Datça ilçesi Yazı Mahallesi Knidos Yolu üzerinde tek taraflı bir kaza yaşandığı haberini alarak olay yerine harekete geçti. 09 E 1534 plakalı aracın yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlandığı görüldü. Araç içinde bulunamayan sürücünün camdan fırladığı tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmada Mehmet Ali Toksöz yaralı olarak bulundu ve ambulansa teslim edilerek Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.