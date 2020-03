16 Mart On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara sonuçları sorgulama!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15’te yapılacak On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22 sayı arasından 10 şanslı rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeye hak kazanıyor. On Numara sonuçlarını sorgulamak için haberimizde paylaştığımız bilgilere bakmanız yeterli. İşte 16 Mart On Numara sonuçları sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara’nın 919. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak ve açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar)

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto