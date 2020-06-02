2 Haziran Süper On Numara sonuçları belli oldu! Süper On Numara’da ilk devir

Süper On Numara’da günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her gün düzenlenen Süper On Numara oyununda bu akşamki çekiliş sonuçları belli oldu. 10 doğru rakamı doğru tahmin edenlerin büyük ödüle hak kazandığı Süper On Numara oyununda bu akşam bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. Süper On Numara’da 65 bin TL bir sonraki çekilişe devretti.

SÜPER ON NUMARA’DA SONUÇLAR BELLİ OLDU

Süper On Numara’nın bu akşamki çekilişinde 22 rakam arasından 10 doğru bilen çıkmadı ve 65 bin 523 TL bir sonraki çekilişe devretti.

SÜPER SAYISAL OYUNLARIN BAŞLAMASIYLA İLGİLİ DUYURU!

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR!….

İdaremizce Sanal Bayilerimizin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla Süper Sayısal Oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına 01.06.2020 tarihinde saat 00:00 itibariyle başlanılacaktır. Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacaktır. Ayrıca, Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç olmak üzere) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacaktır.

SÜPER ON NUMARA VE SAYISAL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ancak, Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15'de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15'de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.