2021’den sağlık ve para adına ne beklemeliyiz?

Şunu hepimiz duymuşuzdur… “Ne kadar çok paranız olmasını istediğinizi bir kağıda yazın ve daha çok para istediğinizi düşündüğünüz an kağıda bir 0 daha ekleyin. Sağlıklıysanız yazdığınız sıfır rakamlarının soluna bir 1 koyun. O ‘1’ varsa yandaki 0’ların bir anlamı olacaktır. Yoksa onca para sadece bir 0'dan ibaret olur.”

2020 yılı sağlık için de para için de oldukça kötü bir yıl olarak kayda geçti. Belki de bazılarımız için en kötüsüydü. 2021 farklı olur mu? Bekleyip göreceğiz. Alanında uzman isimlerle pandeminin seyri ve ekonomi alanında önümüzdeki yıl yaşanması beklenenleri konuştuk. Biraz politika sohbeti yapmayı da ihmal etmedik.

YAYGIN AŞI PROGRAMI UYGULANIRSA…

Önce pandemi ile başlayalım. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya eğer 2021 yılında tüm dünyada yaygın bir aşı programı uygulanırsa pandeminin yayılma hızının kesileceği görüşünde. Fakat Topkaya ülkeler arasında adil aşı paylaşımı olmayacağını savunuyor.

Topkaya'ya göre 2021'in ilk yarısında da Covid tedbirleri devam edecek gibi gözüküyor.

Mutasyon konusuna da dikkat çeken Topkaya, “Özet olarak virüsün genetik yapısında beklediğimiz mutasyonlar görülüyor aslında fakat bu mutasyonların özellikle virüsün bizim hücrelerimize bağlandığı bölgelerde olması kaygı verici çünkü bunlardan bazıları virüsün hücrelerimize yapışmasını kolaylaştırıyor.

Bir de bu mutasyonların aşıların etkili olmasını beklediğimiz bölgelerde olmadı bir süre sonra şu anda ki mevcut aşıların etkin olmayabileceği riskini taşımaktadır. Bu nedenle yaygın aşılamanın bir an önce yapılması çok önemli. Ancak genel olarak toplumsal korunmanın sağlanması adına bireysel önlemlerin çok çok önem arz ettiğini de özellikle belirtmek isterim. Sosyal mesafe, maske önlemlerine uymaya 2021 yılında da devam etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya'nın yorumları bunlar…

‘PANDEMİYİ HERHANGİ BİR YERDE BIRAKMADIK’

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fidancı da 2021 yılında salgının seyrine ilişkin iyimser değil. Fidancı sözlerine, “Türkiye pandemiyi herhangi bir yerde bırakmıyor 2020’nin bitişiyle beraber ne yazık ki” diyerek başlıyor.

Yakın zamanda aile hekimleri ile yaptıkları bir çalışmayı anımsatan Korur Fidancı, “Aile Hekimleri kolumuzla beraber, onların yaptığı bir çalışmayı sunmuştuk. Oradaki rakamlara göre Aile Hekimliği birimi başına 22’nin üzerinde pozitif vaka bildirimi oluyor. 24 bin aile hekimi var Türkiye’de ve böyle hesapladığımızda 50 bine ulaşıyor her gün yeni vaka sayısı. Oysa bize aktarılan rakamlar neredeyse bunun yarısı kadar, hatta 3’te birine bir düşüş olduğu yönünde” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'de salgının yönetilemediğini iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı, “Biz başından beri ‘yönetemiyorsunuz ölüyoruz' diyorduk. Ne yazık ki yaşam hakkı ihlali ile karşı karşıyayız. Salgının yönetilememesi doğrudan hükümetin sorumluluğundadır. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım” diyerek sözlerini noktaladı.

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PARA PUL NE OLACAK?

Gelelim paraya… Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ekonomist Özlem Derici Şengül, enflasyon, faiz, kur, istihdam ve büyümede 2021 yılı beklentilerini paylaştı.

“Enflasyonda 2021’in ilk yarısında yine yüksek oranlar göreceğiz” diyen Şengül, nisanda yüzde 16,5 ile zirvenin görülebileceğini, mayısta düşüş başlasa da, yıl sonunda yüzde 12 enflasyon beklediğini dile getirdi.

Faizde Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikasına devam etmesini ve Hazine’nin yüksek borç geri ödemeleri nedeniyle tahvil faizlerinin de yüksek kalmaya devam etmesini beklediğini belirten Şengül, 2021 sonunda 2 yıllık gösterge tahvil faizinde yüzde 12’nin görülebileceğini söyledi.

Dolarda temel senaryoda 2021 sonunda 8,30’luk seviye tahmininde bulunan Şengül, ihracat ve turizm gelirlerinde artış ile yabancı sermaye girişlerine rağmen 215 milyar dolarlık finansman ihtiyacının kuru baskılamaya devam edeceğini belirtti.

Pandeminin en fazla istihdama zarar verdiğini ve çalışmaya hazır ama iş aramadığı için iş gücünde görünmeyen kesimler de eklendiğinde işsizliğin yüzde 22-23 seviyelerinde olduğunu, kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı nedeniyle gerçek tablonun görülmediğini belirten Şengül, istihdamda kayıpların geri gelmesinin zaman alacağını vurguladı.

DOLAR VE ENFLASYON NE OLACAK? Önceki gün Sözcü Gazetesi'nden Özlem Ermiş Beyhan'a açıklamalarda bulunan ekonomist Atilla Yeşilada başlıktaki soruya şu yanıtı vermişti: Dolar TL'de ilk çeyreği çok riskli görüyorum. Dolar S-400 pazarlığı ile 8.5-9 TL'lere gidebilir. Sonra ya ödemeler dengesi sorunları ile boğuşulur ya da IMF gelir ve dolar 7'nin altına geriler. -Enflasyon düşmez. İç talep sıfırlansa da devalüasyon ve üretici fiyatları kaynaklı bir fiyat artışı var. Kış aylarında yüzde 15 16'yı görürüz. En iyi senaryom yüzde 12, kötü senaryom yüzde 17. -İşsizlikte yüzde 20'lere kadar çıkabiliriz. Geniş tanımlı işsizlik zaten şu anda yüzde 26. Önemli olan bunun ne zaman resmi verilere yansıyacağı. Bu kış pek çok esnaf “Yeter artık, kapatıyorum” diyecek. Para kazanacağınıza inanmıyorsanız bedava da olsa kredi almazsınız.

KARA: YIL ORTASINA KADAR FAİZLER BÖYLE KALIR

TCMB'nin eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, 2021 yılına ilişkin beklentilerini İş Yatırım'ın youtube programında açıkladı.

2021'de Türkiye ekonomisinin baz etkisiyle yüzde 6-7 büyümesinin zor olmadığını belirten Kara, büyümenin daha sürdürülebilir olması için yüzde 4-5'lik büyümenin de tercih edilebileceğini söyledi.

Enflasyonda yıl ortasına kadar yüzde 13-15 aralığını, yıl sonunda ise yüzde 11-12 aralığını öngören Kara, cari açığın da 2021'de 16-17 milyar dolar civarında olabileceğini dile getirdi.

Bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 4 olabileceğini belirten Kara, TCMB'nin politika faizinin yıl ortasına kadar yüzde 17'de kalmasını, sonrasında kademeli düşüşle yıl sonunda yüzde 13'e inmesini beklediğini söyledi.

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Politikadan bahsetmemek olmaz. Profesör Deniz Ülke Arıboğan 2021 yılında siyasetin seyrine ilişkin iki sorumuzu yanıtladı:

2021’de Türkiye’de siyasetin gündemi ne olacak?

Genel olarak siyasetin gündeminin fazla bir değişiklik olmadan yine dış dünyadan insan hakları konusunda gelen uyarılar, ekonomik dalgalanma ve dış politika odaklı olarak şekilleneceğini düşünüyorum.

Erken seçim ihtimalini masada görüyor musunuz?

Eğer çok olağanüstü bir durum olmazsa erken seçim ihtimali görmüyorum. Bana göre 2023'e kadar erken seçime gidilmesi iktidar ittifakı açısından rasyonel bir tutum olmaz.