27 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları sorgulama…

Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto oyununda bu akşamki sonuçlar belli oldu. 6 şanslı rakamı doğru tahmin edenlerin büyük ödülü kazandığı Sayısal Loto’nun geçtiğimiz haftadan 1 devri bulunuyor. 1 milyon 304 bin TL’lik devir tutarı bu akşamki büyük ödüle dahil edilecek. Sayısal Loto’da bu akşam devir ile birlikte büyük ikramiye miktarı 2 milyon 332 bin TL olarak açıklandı. İşte 27 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1326. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 2 milyon 332 bin TL olarak belirlendi. Şanslı rakamlar bu akşamki çekilişte 3-8-13-15-38-41 olarak açıklandı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.