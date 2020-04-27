27 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

On Numara’nın bu haftaki çekilişine artık az bir süre kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyununda belirlenen 22 rakam arasından 10 şanslı rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeye hak kazanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiye 4’e bölünmüş ve kişi başı 113 bin liralık ödül dağıtılmıştı. Bu akşam ise büyük ödülün 500 bin TL seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 27 Nisan 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara’nın bu haftaki sonuçları saat 21.15’te yapılacak çekilişin ardından belli olacak. On Numara sonuçlarının saat 21.30 sıralarında belli olacak ve sayfamızda yer alacak.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.