270 kilometre kadranlı otomobile 427 kilometreye radar cezası

Özel aracıyla Bursa’dan Balıkesir’e iş görüşmesine giden Fırat Diyaroğlu, seyahatinden bir ay sonra adresine gelen hız cezasıyla şaşkına döndü.

Bursa İzmir Otoyolu’ndaki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kayıtları esas alınarak hazırlanan ceza tutanağında Diyaroğlu’nun 270 kilometre hız limiti bulunan otomobille 427 kilometre hız yaptığı yazıyordu.

YAPACAĞI MAKSİMUM HIZ 265

288 lira trafik cezasını ödeyen Diyaroğlu, “Tutanağı görünce şaşırdım. 427 kilometre hızla radara girmişim. Bu arabanın kadranı 270 olmasına rağmen yapacağı maksimum hız 260-265. Bir hata olduğunun farkındayım ama ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesi lazım. Ben yedim ödedim, başka sürücüler de mağdur olmasın.” diye konuştu. (İHA)