Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

270 kilometre kadranlı otomobile 427 kilometreye radar cezası

Bursa İzmir yolunda radara yakalanan Bursalı iş insanı 270 kilometre göstergesi bulunan otomobiline 427 kilometrelik ceza gelince şaşkına döndü.

11:20 -
Haberler Gündem

Özel aracıyla Bursa’dan Balıkesir’e iş görüşmesine giden Fırat Diyaroğlu, seyahatinden bir ay sonra adresine gelen hız cezasıyla şaşkına döndü.

Bursa İzmir Otoyolu’ndaki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kayıtları esas alınarak hazırlanan ceza tutanağında Diyaroğlu’nun 270 kilometre hız limiti bulunan otomobille 427 kilometre hız yaptığı yazıyordu.

YAPACAĞI MAKSİMUM HIZ 265

288 lira trafik cezasını ödeyen Diyaroğlu, “Tutanağı görünce şaşırdım. 427 kilometre hızla radara girmişim. Bu arabanın kadranı 270 olmasına rağmen yapacağı maksimum hız 260-265. Bir hata olduğunun farkındayım ama ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesi lazım. Ben yedim ödedim, başka sürücüler de mağdur olmasın.” diye konuştu. (İHA) 

Balıkesir Bursa izmir trafik
Son güncelleme: 11:33 09.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more