31 Temmuz Kurban Bayramı namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte tüm illerin bayram namazı vakitleri…

Müslümanlar tarafından iki büyük bayramdan biri kabul edilen Kurban Bayramı bugün tüm yurtta camilerde kılınacak. Bayram namazı öncesinde ise vatandaşlar, namazın saat kaçta olduğunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılın Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Sabah namazından sonra kılınacak olan 2 rekatlık bayram namazının nasıl kılındığını ve il il bayram namazı saatlerini yazımızdan takip edebilirsiniz. İşte 2020 Kurban Bayramı namaz vakitleri…

TÜM İLLERİN KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

MARMARA BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:41

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:38

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:39

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:29

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:27

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:30

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:34

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:40

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:19

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:17

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:29

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:23

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:17

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:24

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:14

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:16

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:03

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:12

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:11

EGE BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:43

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:43

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:38

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:31

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:35

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:42

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:06

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:08

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:01

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:00

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:53

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:52

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:50

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:47

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:45

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:39

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:38

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:51

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:45

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:56

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:53

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:46

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:40

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:35

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:37

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:00

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:47

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:54

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:40

KARADENİZ BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:47

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:50

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:54

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:06

TOKAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:04

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:10

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:06

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:03

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:21

BOLU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:23

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:24

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:18

BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:18

KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:49

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:55

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:52

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:52

AKDENİZ BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:11

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:34

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:07

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İLK REKAT

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

İKİNCİ REKAT

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.