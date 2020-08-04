4 Ağustos korona tablosu! Corona virüsünde son durum nedir, vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika gelişmesiyle günlük corona virüsü verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün paylaştığı korona tablosunda bugün dikkat çeken gelişme yaşandı. Özellikle tatilin ardından merak edilen korona tablosunda düne göre dikkat çeken seviyede artış meydana geldi. Uzun zamandır 900 seviyelerinde seyreden vaka sayıları bugünkü rakama göre 1083’e ulaştı. Bugün iyileşen sayısı ise 994. İşte corona virüsünde son durum…

İŞTE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre 46 bin 249 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466'ya ulaştı.

Bugün tespit edilen bin 83 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 234 bin 934'e çıktı. 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 765'e yükseldi.

Son 24 saatte 994 hastanın toplamda ise 218 bin 491 kişinin iyileştiği duyuruldu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,5 ağır hasta sayısı da 583 oldu.



BAKAN KOCA: YÜKSELME CİDDİ

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin.

* Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz.

* Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

DÜN 995 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca'nın açıkladığı 3 Ağustos tablosuna göre, dün 995 vaka tespit edilmiş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 3 kişi sağlığına kavuşmuştu.

BULAŞMA YOLU

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bu kişiler bulaştırıcı olabilmektedir. Khalili ve arkadaşları tarafından yapılan bir meta analiz çalışmasında inkubasyon süresi ortalama 5.84 (% 99 Güven Aralığı 4.8-6.8) gün olarak hesaplanmıştır. Ortanca inkubasyon süresi 4.8 gündür. Genel olarak inkubasyon süresi 2-14 gün arasında değişmektedir. COVID-19'un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

BULAŞTIRICILIK, VİRAL YÜK

Viral saçılım semptomlarının başlamasından 1-2 gün önce başlamakta ve boğaz sürüntülerinde semptomların ortaya çıkış döneminde viral yük doruğa çıkmakta ilk yedi gün içersinde hızla düşmekle birlikte ikinci haftanın ötesine uzayabilmektedir. Bazı çalışmalarda semptomatik ve asemptomatik/minimal semptomatik hastalarda viral yüklerin benzer bulunması asemptomatik kişilerin de bulaşmada rollerinin olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan ağır vakalarda viral yükün daha yüksek olduğuna bildiren çalışmalar da mevcuttur. Posterior farinksten alınan tükürük örneklerinde de virus semptomların ortaya çıkış döneminde doruk düzeylerinde saptanmaktadır. Hafif vakalarda viral temizlenme genellikle ilk 10 gün içersinde gerçekleşirken, daha ağır vakalarda uzamakta; nazofarengeal sürüntü ve dışkı örneklerinde (genellikle daha uzun süreler) bir aydan uzun süre tespit edilebilmektedir. Zaman zaman ardışık iki solunum yolu örneğinde viral RNA negatif saptanmış olduğu halde daha sonra tekrar pozitifleşmektedir. Bu tarz pozitifliklerin reaktivasyon/reinfeksiyonlardan çok yöntemsel nedenlerden kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Virus dışkıda özellikle hastalığın 2. haftasından sonra pozitif bulunsa da bugüne dek sadece bir vakanın dışkı örneğinden virusun üretilebilmiş olması ve bu şekilde bulaşmanın bugüne dek bildirilmemiş olması fekal-oral bulaşmanın olası olmadığını düşündürmektedir. Virus kan ve idrarda seyrek olarak pozitif bulunmakta, virusun kan bankacılığı açısından bir güvenlik sorunu oluşturmadığı kabuıl edilmektedir. Bunun dışında süt, vajinal sürüntü ve sperm örneklerinde de vius saptanmamıştır. Yaşlılarda viral yük daha fazladır. Viral yük hastalık şiddeti ve prognozu açısından önemli bir belirteçtir. Viral yükün ağır olgularda hafif olgulardan 60 kat fazla olduğu gösterilmiştir. Koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığı, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken, bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, temasın süresinin de önemli olduğu unutulmamalıdır.