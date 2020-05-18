65 yaş üstü ile 20 yaş altı için bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?

Corona virüsü nedeniyle belirli günlerde sokağa çıkma uygulaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar ise sokağa çıkma izninin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta çarşamba (20 Mayıs) ve cuma (22 Mayıs) günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.