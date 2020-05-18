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65 yaş üstü ile 20 yaş altı için bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?

Ramazan Bayramına kısa bir süre kala vatandaşların da sokağa çıkma yasağı hakkındaki merakı artıyor. Özellikle 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde. Kabine Toplantısı sonrasında Ramazan Bayramı için alınan kararlar açıklandı. İşte '65 yaş üstü ve 20 yaş altı bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunun yanıtı...

19:41 -
Haberler Gündem
65 yaş üstü ile 20 yaş altı için bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma izni ne zaman?

Corona virüsü nedeniyle belirli günlerde sokağa çıkma uygulaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar ise sokağa çıkma izninin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta çarşamba (20 Mayıs) ve cuma (22 Mayıs) günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

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