65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni açıklandı mı?

Uzmanlar, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşları, orona virüsü ile ilgili en tehlikeli yaş gurubu olarak gösteriyor. Bu kapsamda, yaklaşık iki aydır 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak, son iki haftadır 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, geçtiğimiz Pazar günü (24 Mayıs) 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlar için bu hafta sokağa çıkma izni tarihleri açıklanmadı. Ancak 31 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlara izin verilmesi bekleniyor.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önü açıldı. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek. İzinler Kaymakamlıklardan alınabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.