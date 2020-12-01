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65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni yasaklar açıklandı

Corona virüsü vakaları sebebiyle dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında yeni yasaklar açıklandı. İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar için yeni yasakların olduğunu duyurdu.

Güncellenme: 08:11, 01/12/2020
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni yasaklar açıklandı

Genelgeye göre; belirli saatler arasında sokağa çıkmaları serbest olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bu saatler içerisinde toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak.

65 yaş üstü vatandaşlar saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 20 yaş altında bulunan kimseler ise saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

CEZASI NE KADAR?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.

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