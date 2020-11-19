65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar için yasak saatleri neler?

Bakanlığın il valiliklerine gönderdiği genelgeye göre; 65 yaş ve üstünde olan vatandaşlar yurt genelinde sadece saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

20 yaş altında bulunan vatandaşların ise 13.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin detayları şöyle;

*Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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