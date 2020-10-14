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811 litre sahte içkiyle yakalandı serbest kaldı

Türkiye'de yaşanan sahte alkolden ölümlerin İstanbul'a sıçramasının ardından, polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Tuzla'da bir tekel bayisine düzenlenen baskında, yasa dışı olarak satışı yapılan 811 litre etil alkol ele geçirildi. 

Habip ATAM
11:53 -
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811 litre sahte içkiyle yakalandı serbest kaldı

İstanbul’da 7 kişinin sahte alkolden ölmesinin ardından, emniyet birimleri, kaçak ve sahte alkolle peş peşe baskın gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, dün Tuzla İstasyon Mahallesi’nde bir tekel bayisine baskın düzenlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Bandrolsüz ve yasa dışı alkol satıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasadışı etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan işyeri sahibi Mehmet Ö.’nün adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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