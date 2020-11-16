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Adaletsizliğin bedeli yılda 18.5 milyon TL

İktidar, ekonomiyi düzeltmek için yargıdaki adaletsizliğin farkına vardı... Nitekim Türkiye’den AİHM’e başvurular bunun göstergesi. AİHM hatalı yargı kararları nedeniyle 2003-2019 yılları arasında Türkiye’yi toplam 295 milyon TL tazminata mahkum etti. Devlet kesesinden yılda 18.5 milyon TL çıktı.

Asuman ARANCA
Güncellenme: 04:50, 16/11/2020
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Adaletsizliğin bedeli yılda 18.5 milyon TL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün “Hukukun güvenilirliği ekonominin de güvenilirliğini destekliyor. Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli” şeklindeki sözleri, devletin tazminata mahkum edildiği davaları bir kez daha gündeme getirdi.

Verilen hatalı kararlar yalnızca yerli ve yabancı yatırımcıları kaçırmıyor, vatandaşın cebinden de para çıkmasına neden oluyor. AİHM, 2003-2019 yılları arasında Türkiye'yi toplam 295 milyon lira tazminata mahkum etti.

Yargı mensuplarının yanlış kararları nedeniyle AİHM'in verdiği ihlal kararları sonucu vatandaşın cebinden yılda 18.5 milyon para çıktı. Bu paraya, AYM'nin tazminat kararları ile yerel mahkemelerce hükmedilen, Balyoz-Ergenekon gibi davalarda yargılananlara ya da soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklama gibi tedbirlere maruz kalanlara ödenen tazminat miktarları ise dahil değil. Tazminatların bu kararları veren hakimlere rücu edilmesine ilişkin CMK maddesi ise uygulanmıyor.

AİHM tazminatlarının, hatalı karar veren hakimlere rücu edilmesi kanunu işletilmiyor.

CHP VE 8 GAZETECİ TAZMİNAT KAZANDI

AİHM son olarak, Cumhuriyet çalışanlarının açtığı davada “özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünün” ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye'yi, 8 gazeteciye 16'şar bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

AİHM son olarak Türkiye'yi, “hak ihlali”ne uğrayan 8 Cumhuriyet Gazetesi çalışanına 16'şar bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti…

CHP lideri Kılıçdaroğlu da grup toplantılarındaki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tazminata mahkum edilmesine karşı AİHM nezdinde açtığı davayı kazanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na da 11 bin 685 Euro ödenecek.

AİHM Türkiye'nin Kılıçdaroğlu'na 11 bin 685 Euro tazminat ödemesine hükmetti.

Rusya birinci Türkiye ikinci
AİHM'nin 2019 yılı istatistiklerine göre, mahkeme gündeminde 47 devlete ilişkin 59 bin 800 dava başvurusu var. En yüksek başvuru 15 bin 50 ile Rusya aleyhine bulunuyor. Türkiye ise 9 bin 250 başvuru ile ikinci sırada. Türkiye tek başına, aleyhlerine 7 bin 900 başvuru bulunan 37 Avrupa ülkesinden daha fazla ihlal iddiası ile karşı karşıya. İhlal kararlarının çoğu ifade özgürlüğüne ilişkin.
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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