Adaletsizliğin bedeli yılda 18.5 milyon TL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün “Hukukun güvenilirliği ekonominin de güvenilirliğini destekliyor. Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli” şeklindeki sözleri, devletin tazminata mahkum edildiği davaları bir kez daha gündeme getirdi.

Verilen hatalı kararlar yalnızca yerli ve yabancı yatırımcıları kaçırmıyor, vatandaşın cebinden de para çıkmasına neden oluyor. AİHM, 2003-2019 yılları arasında Türkiye'yi toplam 295 milyon lira tazminata mahkum etti.

Yargı mensuplarının yanlış kararları nedeniyle AİHM'in verdiği ihlal kararları sonucu vatandaşın cebinden yılda 18.5 milyon para çıktı. Bu paraya, AYM'nin tazminat kararları ile yerel mahkemelerce hükmedilen, Balyoz-Ergenekon gibi davalarda yargılananlara ya da soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklama gibi tedbirlere maruz kalanlara ödenen tazminat miktarları ise dahil değil. Tazminatların bu kararları veren hakimlere rücu edilmesine ilişkin CMK maddesi ise uygulanmıyor.

CHP VE 8 GAZETECİ TAZMİNAT KAZANDI

AİHM son olarak, Cumhuriyet çalışanlarının açtığı davada “özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünün” ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye'yi, 8 gazeteciye 16'şar bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da grup toplantılarındaki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tazminata mahkum edilmesine karşı AİHM nezdinde açtığı davayı kazanmıştı.

AİHM Türkiye'nin Kılıçdaroğlu'na 11 bin 685 Euro tazminat ödemesine hükmetti.