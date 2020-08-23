Adana Kozan’da korkutan yangın!

Dün ülke genelinde gerçekleşen 46 orman ve makilik yangınının ardından bugün de ülkenin birçok noktasında yangınlar devam ediyor. Adana’nın Kozan ilçesi Kuyubeli mevkiinde gerçekleşen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

“CİĞERLERİMİZ YANIYOR”

Orman Genel Müdürlüğü, Adana Kozan’daki yangından görüntülerle birlikte, “Maalesef bugün yine ülkemizin birçok noktasında orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Çok kısa zaman içerisinde yangınlara müdahale etmemize rağmen şiddetli rüzgarlar nedeniyle bu yangınlar hızla yayılabiliyor” mesajını paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, “Kozan Kuyubeli’de başlayan ve rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangını söndürmek için İtfaiye ekiplerimiz, ASKİ, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarımız seferber olmuş durumda” dedi.