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Adana’da HTŞ/HAD operasyonu

Adana'da, terör örgütü HTŞ/HAD üyesi olduğu iddia edilen altı kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

07:23 -
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Terör örgütü El Kaide tabanlı HTŞ/HAD terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana polisi, örgüt adına cihat etmek için Suriye’ye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları ve örgüte eleman kazandırdıkları öne sürülen altı kişiyi belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti altı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

FOTO: DHA

Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, dijital malzemelere de el konuldu.

FOTO: DHA

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

Adana El Kaide Emniyet operasyon ÖZEL HAREKAT Sağlık Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 07:34 11.06.2020
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