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Adres sordukları vatandaşı elini beline götürünce vurdular

Adana’da iki kişi, adres sormak için yaklaştıkları Şahin Yılmaz'ın elini beline götürmesi üzerine silahlarına sarıldı. Yılmaz kurşunların hedefi olurken olay yerinden kaçan iki zanlı kısa sürede yakalandı.

10:21 -
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Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı’nda otomobille ilerleyen Kemal K. (39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Şahin Yılmaz’a (33) yaklaşan ikili Yılmaz’ın elini beline götürmesi üzerine silahlarına sarıldı.

“ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE KORKTUK”

Kemal K. ve Osman A.’nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Yılmaz Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken iki zanlı olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği’nin çalışması sonucunda iki zanlı da yakalandı.

Zanlıların ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini, bu sırada şahsın elini beline götürdüğünü, bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi. (İHA)

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