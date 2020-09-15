Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken çatıdan düştü

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs mahallesinde ikamet eden Mehmet B., evinde kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.’yi karnından bıçakladı. Hayati tehlikesi bulunan ağabey Abdülaziz B. Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken Mehmet B., olay yerinden kaçtı.

BİR YAKINININ EVİNE SIĞINDI

Mehmet B.’nin peşine düşen polis, şüphelinin bir yakının evinde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen polisleri gören Mehmet B., evin çatısına çıkarak, kaçmak istedi. Dengesini kaybedip, çatıdan başka bir evin çatısına düşen Mehmet B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

‘BENİ MEŞHUR ETTİNİZ’

Sağlık ekibi tarafından sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce “Beni meşhur ettiniz” dedi, ardından da “Ağabeyim benim evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona” diyerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı. (DHA)