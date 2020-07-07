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Aile sağlığı merkezinde görevli iki doktor darbedildi!

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Kirazlık Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne yaptırmak için gelen bir şahıs, taşkınlık yapıp cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek görevli iki doktora saldırdı.

21:02 -
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Aile sağlığı merkezinde görevli iki doktor darbedildi!

Olay, Tekkeköy ilçesinde bulunan Kirazlık Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile sağlığı merkezine gelen bir kişi iğne yaptırmak istedi.

Taşkınlık yapıp cezaevinden yeni çıktığını söyleyen şahıs burada görevli doktorlar Mustafa E. ve Hakan M.A.’ya saldırıp aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

Bir süre sonra 2 kişi ile geri gelen saldırganın yanındaki kişiler de bıçak gösterip tehditler savurdu. Saldırganlar kaçarken darbedilen doktorlar olayı polise bildirerek şikayetçi oldu.

Doktorlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek darp raporu alındıktan sonra polis merkezinde ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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