Ailesi her yerde onu arıyordu, mezarlıkta başından vurulmuş olarak bulundu

İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi üzerinde bulunan Gündoğdu Mezarlığı’ndan gece saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar, sabah saatlerinde kontrol amaçlı mezarlığa gitti. Park halindeki bir otomobil ile otomobilin uzağında başından vurulmuş bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

BABASI SİNİR KRİZ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri başından vurulmuş halde bulunan şahsın 26 yaşındaki Çağrı Yıldız olduğunu, aracın da Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yıldız'ın babası ve kardeşi sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerince sakinleştirilen baba Muhammet Yıldız, dün tüm gün boyunca haber alamadıkları oğlunu aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Yıldız'ın cansız bedeni, polisin olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı. (İHA)