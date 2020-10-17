AKP’den ihraç edilen başkan: Bana komplo kuruldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı AKP'li Muammer Işıklı, usulsüz yaptığı gerekçesiyle Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

“BİRİLERİNİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR”

Partisinden ihraç edilme kararını ‘kumpas' olarak değerlendiren Işıklı şunları söyledi:

* Hakkımdaki usulsüzlük iddialarını kabul etmiyorum. Türkiye birinciliği almış bir adam nasıl usulsüzlük yapsın? Ben Afyon'un en çok çalışan belediye başkanıyım.

* Birilerinin önüne kesmek için alınmış bir karar ve kumpastır. Bunların zamanı geldiğinde açıklaması yapılacak.

* Beni bugün AK Partiden ihraç etmediler, AKP'den ihraç ettiler. Ben Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı bir adamım ve onun yolunda ayrılmam ve başka partiye geçecek karakterde bir adam da değilim.

“İL BAŞKANI FETÖ'NÜN BURSLARINI TOPLAYAN ADAM”

Yaptığı hizmetlerden birilerinin rahatsızlık duyduğunu aktaran Işıklı, “ Afyon'a gelen il başkanı FETÖ'nün burslarını ve kurbanlarının derilerini toplayan adam. Bunlar hizmet verilmesinden rahatsız olacaklar tabi. Biz 5 yılda ülkemize 350 milyon destek sağladık. Küçük bir belde de böyle hizmet vermek elbette birilerini rahatsız edecek. Biz hala davamızın arkasındayız” dedi.