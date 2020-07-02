AKP’li başkan ”Vaka sayıları artan ilk 5 şehrin içerisindeyiz” deyip vatandaşı uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesindeki son durumu açıkladı.

İllerdeki vaka oranlarına ilişkin tek tek bilgiler veren Koca, ”Son bir hafta içerisinde İstanbul’daki vakaların tüm vakalara oranı yüzde 51,16’dır. Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır’da vaka sayılarında dikkat çekici bir artış olmuştur. Nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı azalma gösteren 5 ilimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Gümüşhane’de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANDAN UYARI GELDİ

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik uyarısında bulundu.

Altay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”Değerli hemşehrilerim; Sağlık Bakanımızı dinledik, vaka sayısı en fazla artan ilk 5 şehir içindeyiz. Lütfen kurallara uymakta daha çok hassasiyet gösterelim. Mesafe, temizlik ve maske hayati önem taşıyor. Sevdiklerimiz için sosyal hayatımıza daha çok dikkat edelim.”